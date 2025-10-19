（嘉義中央社）大阪市内の百貨店、あべのハルカス近鉄本店内の台湾系セレクトショップ「神農生活」で、南部・嘉義県の阿里山で生産されたコーヒーの販売が始まった。翁章梁（おうしょうりょう）県長は18日、同店を訪問し、日本の消費者らに県産コーヒーをPRした。県は複数のコーヒー生産業者と共に17日から関西地方を訪問し、販売促進を行っている。同県の報道資料によれば、翁氏は売り場で、ハンドドリップの技術を競う大会で優勝