2025年10月26日（日）、『北海道グリーンランド遊園地』にて『ワンちゃん同伴遊園地イベント』が開催されます。 画像：空知リゾートシティ株式会社 今年度の遊園地営業最終日に開催されるイベントで、大観覧車などの一部アトラクションを愛犬と一緒に楽しむことができます。 他にも、園内でのお散歩はもちろん、アトラクションを背景に記念写真を撮ることもできるので、愛犬の遊園地デビューにもおすすめです