天皇陛下と長女愛子さまは１９日、大正天皇の后（きさき）・貞明皇后がテーマの特別展「貞明皇后と華族」を鑑賞するため、母校の学習院大（東京都豊島区）を私的に訪問された。同日夕に車で大学構内に入り、２時間５０分ほど滞在された。特別展は霞会館記念学習院ミュージアムで開催中で、貞明皇后のゆかりの品や、大正天皇が着用した学生服が展示されている。