山形県庄内町で19日、キノコ採り中の男性がクマに襲われました。男性は会話ができる状態で、命の別条はないということです。クマに襲われたのは、山形県鶴岡市の自営業の男性（41）です。警察などによりますと、男性は19日の午前9時50分ごろ、庄内町立谷沢の山中でキノコ採りをしていた際にクマに襲われ、右腕や右の太ももを噛まれたということです。男性は、同行していた知人の男性とともに消防署に駆け込み、その後、病院に搬送