ＳＮＳ総フォロワー数６８０万人越えのアーティスト・Ｍｕｍｅｉｘｘｘが１９日、千葉・幕張メッセで行われた音楽フェス「ＳＡＭＵＲＡＩＳＯＮＩＣｖｏｌ．７」に出演した。７回目の開催となる同音楽フェスの今年のテーマは「青炎讃歌」。デビュー曲「ぷっちょへんざっ」のイントロとともに登場したＭｕｍｅｉｘｘｘは「今日は盛り上がっていきましょう。一緒に踊ってください」とあいさつした。昨年１０月にデビューし