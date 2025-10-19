タレントの有吉弘行が１９日、ＪＦＮ系ラジオ「ＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に生出演。３度目の司会を務めることが発表されたＮＨＫ紅白歌合戦について語った。紅白歌合戦については１４日、有吉、綾瀬はるか、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが司会を務めることが発表された。有吉は「本当に意外で、すっかりホテルの予約をしていましたけども。急遽キャンセルさせていただきまして、年末も仕事させていた