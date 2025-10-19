１９９２年バルセロナ五輪柔道男子金メダルの吉田秀彦氏（５６＝パーク２４総監督）が大会副会長を務める「第１９回ＶＩＶＡＪＵＤＯ！杯小学生柔道大会」が１９日、都内の東京武道館で開催され、全国から集まった男女の小学生が熱戦を繰り広げた。同大会には１、２年生が個人戦、３〜６年生が団体戦に出場した。大会後、取材に応じた吉田氏は「今日は試合内容も見ていておもしろかったし、盛り上がったと思う。少しでも夢の