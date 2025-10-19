悲しみを抱える猫の気持ちを見逃さないために 猫は人間のように言葉で「悲しい」と伝えることはできませんが、仕草や態度にはその気持ちがにじみ出ています。 普段の元気な姿と比べて「なんだか違うな」と感じたときは、それが猫からのSOSかもしれません。 実際に動物行動学の分野でも、感情が行動の変化として表れることは広く知られています。 飼い主にとって大切なのは、その小さな変化を敏感にキャッチし、いち早く