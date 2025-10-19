◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３３節千葉１―０水戸（１９日・Ｋｓスタ）試合開始前での順位が２位・水戸（勝ち点６１）、６位・千葉（勝ち点５５）と昇格に向けて天王山となった一戦は、アウェー千葉に軍配があがり、千葉は勝ち点５８で３位（水戸は同６１で２位のまま）に浮上した。後半３０分から出場したＦＷ杉山直宏は同５１分に劇的な決勝点をあげ「あれだけ祝ってもらえることもなかなか無いのでうれしかった」と喜びを