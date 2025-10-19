【アンジェ（仏）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会の女子で初優勝を飾った１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１９日、報道陣の取材に応じ、「（優勝後に）めちゃくちゃＬＩＮＥ（でメッセージが）が来ていて、まだ返しきれていない。びっくりしました」と笑顔を見せた。１８日のフリーでは、後半の３連続ジャンプを鮮やかに決めるなどして高い技術点（８１・９３点）