プレミアリーグ第8節でチェルシーに敗れたノッティンガム・フォレスト。試合終了後にはクラブの公式Xでアンジェ・ポステコグルー監督の解任を発表している。ポステコグルー氏は前監督であるヌーノ・エスピリト・サント氏の後任となったが、公式戦8戦で白星なし。わずか39日で解任となった。フォレストは次の監督探しに動いており、元バーンリーのショーン・ダイシ氏、近年ではサウジアラビア代表の監督を務め、プレミアリーグでは