プレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ対エヴァートンの一戦が行われ、2-0でホームチームが勝利を手にした。シティはこれで勝ち点16とし、暫定で2位に浮上した。今季好調なエヴァートン相手にゴールを決めたのが、またしてもアーリング・ハーランドだ。前半は不発に終わったが、58分にはニコ・オライリーのクロスに合わせて先制弾をゲット。その5分後に再びゴールネットを揺らし、2ゴールを挙げた。試合終盤にはハットトリッ