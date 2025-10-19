プレミアリーグ第8節、リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドのナショナル・ダービーがリヴァプールのホームスタジアムであるアンフィールドで行われる。今季の両者の成績は対照的で、リヴァプールが5勝2敗で勝ち点15、一方のユナイテッドは3勝1分3敗の勝ち点10となっている。昨季の両者の対戦は2度行われ、1勝1分でリヴァプールが勝ち越している。『TheGuardian』によると、ユナイテッドはリヴァプールとのアウェイゲームを