タレントの川村ひかるが、１９日に自身の公式ブログでシンガポールへ移住したことを報告した。川村は冒頭で「久しぶりの投稿になってしまいました」とし、「昨日、誕生日を迎え、多くの方からお祝いのメッセージをいただき、嬉しい気持ちでいっぱいです」と１８日に４６歳となり多くの祝福を受けたことに感謝した。続けて 「突然のご報告になりますが、今年に入りシンガポールへ移住しました。英語が得意ではない私にとって