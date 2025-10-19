◆ソフトボールニトリＪＤリーグ第１３節（１９日、群馬・宇津木スタジアム）東地区２位のビックカメラ高崎はホームで西地区２位の豊田自動織機を５―０で勝利を飾った。五輪２大会金メダルのレジェンド・上野由岐子投手が先発し、７回を投げて７奪三振、被安打２で完封勝利。前身日本リーグを含めて史上初の通算２５００奪三振を達成した。上野は試合後、会場ＭＣから「２５００奪三振おめでとうございます！」と祝福され