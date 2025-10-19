◆女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１９日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）４位から出たプロ２年目の吉沢柚月（三菱電機）は２バーディー、３ボギーの７３と落とし、通算５アンダーの１７位で終えた。第１ラウンド（Ｒ）後、「ＹＵＺＵ★」と書かれた愛用のヤーデージブックを飲食店「やよい軒」で紛失したが、「電話したらお店にあって取りに行った」と手元に戻った。前日の第