ÀèÆüSNS¤ÇÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé½ý¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÊó¹ð¤¹¤ëËÜ¿Í¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤º°ÂÅÈ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡© Éé½ý¤·¤¿Èþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡ÈÄË¡¹¤·¤¤¡É¼«»£¤ê10·î17¡¢18Æü¤ËÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖWWE SuperShow Japan¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±ÃÄÂÎ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwi