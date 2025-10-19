現地10月19日、香港・シャティン競馬場で行われたシャティントロフィー（G2・ハンデ・芝1600m）は、アレクシ・バデル騎乗のマイウィッシュ（セ4・香港・M.ニューナム）が重賞2勝目をマークした。G1・5勝の実績を誇る休養明けのヴォイッジバブルは61kgを背負った影響もあったのか12着に敗れた。【動画】ヴォイッジバブルは大敗…香港シャティントロフィー軽量を活かして抜け出すマイウィッシュに騎乗した殊勲のバデル騎手は、「