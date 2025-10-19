10月19日、京都競馬場で行われた牝馬クラシック最終戦・秋華賞（G1・芝2000m）は、ルメール騎乗の2番人気、エンブロイダリーが桜花賞に次いでの勝利で牝馬二冠を達成した。1番人気のカムニャックは見せ場を作れず16着に大敗した。秋華賞、勝利ジョッキーコメント1着エンブロイダリーC.ルメール騎手「本当に嬉しいです。オークスは距離が長くて残念でしたが、秋華賞は勝つ自信がありました。前半はすごく冷静に走ってくてました