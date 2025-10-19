10月19日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介が、京都競馬場で行われたG1・秋華賞の表彰式プレゼンターを務めた。【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈む「行楽の秋を楽しんでいただければ」佐々木蔵之介コメント「今年も京都競馬場で開催のG1レースにてプレゼンターを務められたこと、大変光栄に思います。秋華賞を制したエンブロイダリー号と関係者の皆様、そして