10月19日、佐賀競馬場で行われた5R・佐賀オータムスプリント（3歳上・ダ1400m）は、飛田愛斗騎乗の5番人気、テイエムフォンテ（牡6・佐賀・平山宏秀）が快勝した。2.1/2馬身差の2着に2番人気のシルヴァーゴースト（牝5・佐賀・真島二也）、3着にオオイチョウ（牡4・佐賀・真島元徳）が入った。勝ちタイムは1:28.2（良）。1番人気で山口勲騎乗、マイネルサハラ（牡6・佐賀・東眞市）は、4着敗退。【ネクストスター佐賀】3番人気