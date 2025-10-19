10月19日、盛岡競馬場で行われた12R・トパーズカップ（M2・3歳・ダ1800m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、リケアカプチーノ（牡3・岩手・菅原勲）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のタナハシ（牡3・岩手・佐藤雅彦）、3着にバイアメ（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:53.2（重）。1着リケアカプチーノ山本聡哉騎手「普通に走れば勝つメンバーでしたが、ゲートをしっかり出して前にいた馬を射程圏に入れながらレ