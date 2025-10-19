この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ふゆち、7万人突破通知オン嬉しい(@fuyuti_08)さんの投稿です。 ある革靴が楽すぎると話題に…！ ふゆちさんはある日、通勤途中の足元の写真を投稿。普通の革靴の写真に見えますが実はこの靴が最強だったのです…。 Ⓒfuyuti_08 ドンキの革靴やばい 見た目革靴なのに中身スニーカー 靴底めちゃくちゃふかふ