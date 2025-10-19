別府競輪場のナイターG3「施設整備等協賛競輪」は最終日。11Rでガールズ決勝が行われ、児玉碧衣（30＝福岡）が捲って1着。連勝を「19」へと伸ばし、初めて4日制の開催を制した。別府を襲った突然の大雨。だが、児玉は今年17Vをしっかり決めてみせた。ホーム5番手から発進。実力者の石井寛子がぴったりとマークしていたが、一気のギアチェンジに石井はついていけない。長く脚を使ったことで直線では那須萌美に迫られたが、懸