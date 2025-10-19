優勝から一夜明け、撮影に応じる中井亜美＝19日、アンジェ（共同）【アンジェ（フランス）共同】フィギュアスケート女子で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が19日、グランプリ（GP）シリーズ開幕戦、フランス大会でのGP初出場優勝から一夜明けてアンジェで取材に応じ、祝福メッセージでスマートフォンの通知が鳴りやまない状況に「それぐらい有名になっているんだ」と実感を口にした。次戦は2週間後の第3戦スケートカナダ。