クマの人里への出没が増える中、捕獲を担う猟友会員の報酬を引き上げる動きが新潟県内で広がっている。会員らは待遇改善を歓迎する一方で、９月から市街地での「緊急銃猟」が認められたことを受け、危険性が高まるとの不安の声も出ている。（徳井観）１頭捕獲で２万円県などによると、クマ捕獲の報酬額は、各市町村が地元の猟友会などと協議して決めている。読売新聞の取材では、今年クマの出没が確認された県内２４市町村のう