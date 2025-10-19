フジテレビ系「かのサンド」が１９日に放送され、サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきお、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、栃木県・日光・鬼怒川エリアを散策した。温泉の話題に、２０２３年に長女が誕生した狩野は「温泉って行きます？（子どもが）ちっちゃいうち」と相談。富澤は「でも、うちは割と内風呂というか部屋にあるやつで行っ