ミス・アース・ジャパン２０２２グランプリでモデルの松本真映（２８）が１９日、自身のインスタグラムを更新。水色の水着姿の写真で美しいスタイルを披露した。同日に放送された日本テレビ系「マル分の１の頂点」への出演告知とともに「夏の思い出。去年行けなかったけど今年はギリギリ夏の終わりにプール行けました！」というコメントを投稿。日差しがまぶしいプールで、バキバキな腹筋が際立つショットを掲載した。松本は