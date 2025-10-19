タレント井上咲楽（26）が19日、都内で、「大学生と考えるSDGsアクション支援プロジェクト」の表彰式に出席した。地域課題の解決にチャレンジする大学生を支援する取り組みで、ゲスト審査員として参加した井上は「学生の皆さんがすごく準備をしてプレゼンテーションされていました。審査はとても難しかったです。自分と年齢の近い学生の皆さんが頼もしかったです」などと感想を語った。学生たちからの刺激を受けた井上は、地域の