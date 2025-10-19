習近平国家主席は10月19日、日本の村山富市元首相の逝去に際し、石破茂首相に弔電を送り、村山氏の逝去に哀悼の意を表するとともに、遺族にお悔やみを伝えました。習主席は弔電で、「村山先生は日本の正義感に富んだ政治家であり、中国人民の古い友人でもあり、長年にわたって中日友好事業に尽力してきた。村山先生は1995年に当時の日本首相として歴史問題について公式談話を発表し、日本の侵略戦争と植民地統治の歴史を認めて深く