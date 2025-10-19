3ÅÙÌÜ¤Î?Ä«¥É¥é?½Ð±é¡Ä40ºÐ½÷Í¥¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤ÇÄ«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ºÆ¤ÓÄ«¥É¥é¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡Ù¡Ø¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡Ù¤ËÂ³¤­¡¢¤Þ¤¿Ä«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤Ç¤­¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹(40)¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»Ò¶¡Ã£¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê