福岡県警行橋署は19日、行橋市泉中央2丁目の道路上で同日午後2時半ごろ、下校中の女子高生が車に乗った男から「どこまで行くん？お金あげるから遊ばない？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は黒色ワンボックスタイプの車に乗っており、白髪交じりの頭髪だったという。