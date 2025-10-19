静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は10月19日午後8時に投票が締め切られました。午後7時現在の投票率は57.16％（期日前投票含む）で、この時点で2023年に行われた前回選の確定投票率(48.88％)を8.28ポイント上回っています。 学歴詐称疑惑を巡り、田久保市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選。田久保市政の是非が最大の争点とされ、新たな議会で、田久保市長に対する2度目の不