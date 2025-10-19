聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）に出場するバドミントンの日本代表１０人が１９日、東京都内で行われた壮行会に出席した。沼倉昌明、千紘は夫婦でペアを組む混合ダブルスなどに出場する予定。夫・昌明は、後衛選手がシャトルを打つタイミングや強弱などを前衛選手が音で判断できず、視覚情報に頼るといったプレーの難しさがデフにはあることを紹介。「日頃から互いの癖や細かいルー