関東サッカーリーグ1部、東京ユナイテッドFCのFW野田武瑠の妻で、「バイク王」公式アンバサダーを務めるタレント、モデルの朝山すずが19日、インスタグラムを更新。第1子男児の出産を報告した。朝山は「ご報告」と題し、「我が家に、家族が増えました！」と報告。「（最後まで読んでいただけると嬉しいです）」とし、「いつも見守ってくださっている皆さまへ。私たち夫婦に、新しい家族が誕生しました。母子ともに健康で、無事にこ