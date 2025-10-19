愛する家族（ペット）が突然豹変する、密室パニックシチュエーションスリラー『おさるのベン』(原題:PRIMATE)が2026年2月20 日(金)より日本公開されることが決定した。友人達とハワイの実家に帰省した大学生ルーシー。家族と共に幼い頃から生活しているペット、チンパンジーのベンと再会するが、プールパーティ中にベンが豹変し……。監督・脚本を務めるのは、『海底47m』シリーズでサメの脅威を描いたヨハネス・ロバーツ。併せて