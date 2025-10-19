◎あすの全国の天気日本海側は広く曇りや雨となるでしょう。北海道は日本海側やオホーツク海側を中心に、平地でも雪が降り、積もる所がありそうです。路面が凍結するおそれもありますので、車の運転はご注意ください。太平洋側は朝まで雨が残りますが、日中は晴れ間が出る見込みです。ただ、九州南部は午後も雨が降りやすく、関東も夜はにわか雨がありそうです。◎あすの予想気温朝の最低気温は前日より低い所がほとんどで、東京は