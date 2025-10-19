男子Aで優勝した佐久間陸＝コーセー新横浜スケートセンターフィギュアスケートの全日本ノービス選手権最終日は19日、横浜市のコーセー新横浜スケートセンターで行われ、男子Aは佐久間陸（福岡オリエンタルバイオアカデミー）が111.80点をマークし、2年連続で優勝した。日高晴久（MFアカデミー）が109.30点で2位に入り、木村碧一（埼玉アイスアリーナFC）が99.01点で3位だった。