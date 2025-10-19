来年１月４日に新日本の東京ドーム大会でプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）が１９日、都内で取材に応じた。デビュー戦の相手が“極悪レスラー”ＥＶＩＬに決定したことを受け、「正式に決まったので、（デビュー戦まで）残り２カ月ちょっと、対戦相手に全集中で気合を入れて準備していきたい」と改めて決意を込めた。ウルフは１・４のデビュー戦に向けて練習を積み重ねつ