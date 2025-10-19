きょう（19日）未明、岡山市北区で酒気帯び運転で事故を起こし、そのまま逃げた疑いで男が逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、岡山市南区内尾の会社員の男（32）です。 警察によりますと、男は、きょう午前4時35分ごろ、岡山市北区西古松西町の市道で、酒気を帯びて乗用車を運転し、信号待ちで停止していたタクシーに追突する事故を起こし、運転していた36歳の男性にけがをさせたにもかかわ