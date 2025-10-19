JR西日本によりますと、きょう（19日）午後8時前、「のぞみ191号（東京発・広島行き）」で、急病の乗客がいたため新大阪駅で救護したということです。 この影響で、山陽新幹線は午後8時半現在、新大阪～岡山駅の博多方面行きの一部列車に約10分の遅れがでています。