18日、上越市の交差点で軽ワゴン車とオートバイと衝突する事故がありました。オートバイを運転していた18歳の男子高校生が頭などを強く打って死亡しました。 事故があったのは、上越市昭和町1丁目の県道の交差点です。警察によりますと18日午後6時半すぎ、上越市東本町4丁目の男子高校生(18)がオートバイで交差点を直進していたところ、対向車線から右折してきた、上越市昭和町の男性会社員(27)が運転する軽