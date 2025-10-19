ねぐせ。が、10月26日(日)20時より公式YouTubeチャンネルにて『ねぐせ。5周年記念YouTube Live「スーパー大切なお知らせ！」』を実施することを発表した。YouTube Liveではメンバー4人による生配信トークを中心に、今年行ったホールツアーやフロアライブの未公開ライブ映像を届ける予定。またタイトルにもある通り、生配信内で「スーパー大切なお知らせ！」があるとのことだ。11月には九州ワンマンツアーと全国対バンツアーも予定