timeleszの新曲「レシピ」のYouTube Ver.ミュージックビデオが公開された。「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！と優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。MVは幼稚園で撮影を敢行。timeleszのメンバーが先生となり、園児た