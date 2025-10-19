俳優の風間俊介（42）が19日、X（旧ツイッター）を更新。アニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」で共演した声優・津田健次郎（54）とNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で再び共演することを茶目っ気たっぷりにアピールして、注目を集めた。風間が鶴屋喜右衛門役で出演中の「べらぼう」では、19日放送の第40回より、滝沢瑣吉役で津田も登場する。風間と津田といえば、2000年代に放送されたアニメ「遊☆戯☆王デュエル