GRe4N BOYZの全国ツアー＜イマーシブライブシアター2025『“The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞が、10月19日(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホールでツアーファイナルを迎えた。GRe4N BOYZのツアーは、GReeeeNとしてデビュー以来、メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療との両立のため顔を伏せて活動しているため、モーションキャプチャーを駆使したライブパフォーマンス。デビュー曲「道」や「