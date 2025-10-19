声優・高野麻里佳のデジタル写真集「embrace」が10月10日にリリースされた。 高野麻里佳 写真集 embrace 高野麻里佳 写真集 embrace 高野麻里佳は『ウマ娘 プリティーダービー』（サイレンススズカ役）、『お兄ちゃんはおしまい！』（緒山まひろ役）、『エデン』（サラ役）など多くの作品に出演する声優。 デジタル写真集は、表紙を飾った声優ビジュアルブック「My Girl vol.43」（8月28日発売）のオール未掲載カットで