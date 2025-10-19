◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第５戦ソフトバンク１―７日本ハム（１９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは３連敗で日本シリーズ進出へ逆王手をかけられた。ソフトバンクは毎回の１２三振。今年の最終Ｓ?戦の日本ハム戦のソフトバンクに次いで１３度目（セ５、パ８）。また、?戦から１１、１２、１０、１２三振と４試合連続２ケタ三振。４試合連続２ケタ三振はＰＯ、ＣＳでは初。