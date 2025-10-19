今秋の毎日王冠で重賞４勝目を挙げたレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は次走、マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都・芝１６００メートル）を本線としていることが１０月１９日、分かった。この日、キャロットクラブがホームページで発表した。優先出走権を獲得した天皇賞・秋には登録しておらず、秋の国内マイル王決定戦を目指す方針となる。現在は福島県・ノーザンファーム天栄に放牧