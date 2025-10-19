湘南の山口智監督「悔しいやら残念やらですし、冷静ではいられないですけど」湘南ベルマーレは10月19日、J1リーグ第34節で京都サンガF.C.と1-1で引き分けた。7連敗こそ止めたものの、後半アディショナルタイムの失点で18試合ぶりの勝利を逃した山口智監督は試合後、「勝たないといけない試合で勝てなかったところがもう全てのゲームになりました」と語り、この一戦を総括した。17試合勝ちなしという苦しい状況で迎えた一戦は、